Massale steun voor gezin met twee kindjes met kanker: 'Ik was in shock'

"Overweldigend." Zo omschrijft Linda (36) uit Eindhoven de massale steun die zij en haar gezin de afgelopen weken hebben ontvangen, nadat ze hun trieste verhaal deelden. Dochtertje Isa (8) was al ongeneeslijk ziek, toen afgelopen herfstvakantie ook bij zoontje Milano (11) een zeldzame vorm van kanker werd geconstateerd. Via de crowdfunding die voor het gezin werd opgezet, is inmiddels ruim 60.000 euro opgehaald.

Het is een bedrag waar Linda vooraf geen rekening mee had gehouden, toen twee vriendinnen de actie startten. "Ik had niet zoveel verwachtingen. We waren er eigenlijk ook niet echt mee bezig. Ik dacht: ik zal af en toe eens checken hoe het ervoor staat. Toen ik zag hoe snel dat ging, was ik in shock."

Meer nog dan het geld, raken de vele steunbetuigingen haar. “We krijgen zoveel berichtjes van mensen die we helemaal niet kennen. ‘Zet hem op’, ‘blijf vechten’. Dat is echt overweldigend. Het doet ons goed dat zo veel mensen meeleven. Het helpt om positief te blijven.”

En dat is hard nodig. “Met Milano gaat het nu best slecht. Hij is klaar met zijn eerste chemoperiode. Normaal mag je dan naar huis, maar hij heeft zulke heftige bijwerkingen, dat dat gewoon niet kan. Hij zit aan de zware pijnstillers en kan bijvoorbeeld niet slikken. Dus moet hij nu in het ziekenhuis in Utrecht blijven."

Sterker nog: de kans is groot dat hij daar moet blijven, tot zijn volgende kuur van start gaat. “En als hij dan weer zo reageert, kan het goed zijn dat hij de hele chemoperiode in het ziekenhuis moet blijven. Dan hebben we het zeker over een jaar.”