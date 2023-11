1,5 jaar na moord op Jan mag zijn gezin nog steeds niet terug het huis in

De moord op de pluimveehouder Jan van Mullekom uit Helenaveen vorig jaar juli, heeft voor zijn nabestaanden een extra trieste nasleep gekregen. Inmiddels anderhalf jaar later, mogen zij nog altijd niet terug het huis in, terwijl de kosten gewoon doorlopen. En nu is er donderdagavond ook nog ingebroken.

Een hard gelag voor de nabestaanden van de pluimveehouder, zeker omdat de vaste lasten ondertussen gewoon door blijven lopen. Dat vertelt de vader van de partner van Van Mullekom. "Zij betaalt iedere maand zo'n 1500 euro aan hypotheek, plus gas en licht. In totaal gaat het nu al om bijna 30.000 euro. Voor niks."

Zwaar toegetakeld werd de 47-jarige Van Mullekom op 11 juli 2022 gevonden in zijn huis aan de Lage Brugweg. Hij werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Al snel werd uitgegaan van een gewelddadige overval, maar de precieze reden daarvoor, bleef een raadsel. Ondanks uitgebreid rechercheonderzoek. Dat onderzoek loopt nog steeds. Zo werd er enkele weken terug nog gezocht in het huis. Dit keer volgens de politie met 'nieuwe middelen'.

Buiten de financiële zorgen, is er ook de angst, vertelt de vader. "Mijn dochter heeft geen enkel idee waarom Jan zo is toegetakeld. Ze vraagt zich af of zij en de kinderen nu ook gevaar lopen." Ondertussen kan de politie in het kader van het onderzoek niks zeggen over mogelijke aanwijzingen. "Daardoor tasten ze volledig in het duister."

Wat het er niet beter op maakt, is dat er donderdagavond is ingebroken in het huis. Drie inbrekers zouden zeker een half uur binnen zijn geweest, waarna ze zonder buit weer vertrokken. Dat werd allemaal vastgelegd door een camera, die werd geplaatst na een eerdere inbraakpoging. "Mijn dochter wilde toen camera's plaatsen, maar mocht geen stroom uit het huis gebruiken. Uiteindelijk zijn er een paar camera's op zonnecellen gekomen."

Waar de inbrekers naar op zoek waren, is weer een nieuw raadsel. Het gezin hoopt dat antwoorden snel zullen volgen. Én dat het huis op korte termijn wordt vrijgegeven. "Ze hebben nu geen flauw idee wanneer dat eindelijk gaat gebeuren." Als er op korte termijn niets verandert, volgt er een kort geding.

De politie laat weten dat ze snapt dat de sluiting van het huis grote impact op de nabestaanden heeft, maar dat het nodig is om de toedracht van het misdrijf en de daders te achterhalen.