Remko en Esther probeerden de brand bij Leen Bakker nog te blussen

Esther en Remko bij de Leenbakker Esther en Remko bij de Leenbakker Volgende 1/2 Esther en Remko bij de Leenbakker

Ze zaten er met hun neus bovenop, toen in de Leenbakker in Ekkersrijt brand was uitgebroken. Ze zagen een stapelbedje in brand vliegen, maar op veel hulp van personeel hoefden ze niet te rekenen. "Ik neem ze de onwetendheid wel kwalijk. Het had voorkomen kunnen worden."

Esther en Remko waren samen lekker aan het winkelen. Op weg naar de kassa, ging manlief vast de auto halen. Dan hoefden ze niet zo ver te lopen. "En toen ging het brandalarm af", vertelt Esther. "Ik zag achterin de hoek, bij de bedden, flinke vlammen ontstaan." Remko rende terug de winkel in. Gillend. "Brandblussers! Brandblussers!", riep hij. Alleen wist het personeel niet waar die brandblussers lagen. Toen Remko er zelf een vond, is hij naar het vuur toe gelopen om te blussen. "Ik had het bijna uit." Ondertussen stond het personeel, volgens het stel, bij de ingang van de winkel te wachten. Ze zouden niet weten waar de blussers lagen, laat staan hoe ze werkten. En dat vinden Esther en Remko werkelijk onbegrijpelijk.

"Waarom komt er niemand? Waar zijn de brandblussers?"

"Remko was heel boos", zegt Esther erover. Tierend zag ze haar man door de winkel hollen. "Waarom komt er niemand? Waar zijn de brandblussers?" Ondertussen was de zijne namelijk leeg geraakt. "Als ik nog drie brandblussers naast me had staan, dan weet ik zeker dat ik het vuur uit had gekregen. Maar nu zag ik de vlammen binnen no-time weer verspreiden. En toen werd het te warm om binnen te blijven staan. Na tien minuten kwam de brandweer, maar die voelden voor het stel als een eeuwigheid. "Daarna besef je eigenlijk ook pas wat er allemaal is gebeurd. Ik ben wel echt heel erg geschrokken", vertelt Esther. "Als je achteraf hoort en ziet hoe groot die brand is geworden, hoe lang de brandweer nog bezig was en dat de hele snelweg was afgezet. Dan denk je: wat áls we het nou hadden uitgekregen." Ook begon de vrouw te piekeren over een figuur dat ze door de winkel zag lopen, tijdens hun bezoek. "Daar had ik een raar gevoel bij", deelt ze haar gedachten. "Hij keek niemand aan en stapte stevig door, alsof hij recht op zijn doel afging. Dat was heel raar, maar ik wil niks suggereren." Dat gevoel werd bevestigd door het personeel, dat vorige week ook al iets geks had gezien.

"Vorige week vonden ze rond sluitingstijd een brandende kaars in de kast."

"Toen vonden ze rond sluitingstijd een brandende kaars in de kast", vertelt het stel na. Die heeft iemand aangestoken en vervolgens in de kast gezet, vermoeden de medewerkers. Daardoor denken ze dat ook dit vuur is aangestoken, maar zeker zijn ze niet. "Ook omdat het bij de bedden gebeurde, waar niet per se iets staat dat in brand kan vliegen." Zo zag de brand er donderdagavond uit: