Grote brand bij Leen Bakker na uren geblust, medewerkers geschrokken

De parkeerplaats voor de Leen Bakker op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son liep vrijdagmorgen vol met verzekeraars. Bij de Leen Bakker was donderdagavond een grote brand uitgebroken, die daarna is overgeslagen naar de Beter Bed ernaast. De brandweer heeft uiteindelijk de hele avond nodig gehad om de brand te blussen. Andere winkels, zoals die van Kwantum, liepen vooral rookschade op. Medewerkers van Leen Bakker waren op het moment van de brand nog in de winkel aanwezig.

"Het was tegen sluitingstijd toen de brand uitbrak", zegt Michiel Oldenhof van de Veiligheidsregio. "De meeste klanten waren al weg en de bedrijven waren aan het sluiten op dat moment. Medewerkers van de MediaMarkt ontdekten de brand. Zij maakten zich zorgen om de mensen van de panden om hen heen en zijn gaan waarschuwen."

Na de eerste brandmelding moesten alle mensen die toen in het filiaal van Leen Bakker en omliggende winkels waren, de winkels uit. "De mensen stonden eerst even buiten, maar het was koud, maar 8 graden. En omdat wij zagen dat het lang ging duren mochten ze bij de MediaMarkt warm zitten en bijkomen met een kop koffie."

Onderzoek

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Vrijdag wordt er verder onderzoek gedaan. "De verzekeraars verzamelen zich hier langzaam aan massaal. Zij komen kijken naar de schade, maar dat kan nog wel even duren."

De brand heeft waarschijnlijk ook gewoed in een aantal matrassen bij Leen Bakker. Dat leidde volgens een woordvoerder van de brandweer tot extra rookontwikkeling. "Medewerkers zijn ook voor de zekerheid nagekeken voor klachten, omdat ze even in de rook hebben gestaan. Maar dat was allemaal in orde."

Nadat de brandweer het sein brand meester gaf, laaide de brand opnieuw op, maar toen in het dak van het pand. "Dat was nog best lastig om het te blussen. Er moest een deel van het dak worden gesloopt." Er werden acht bluswagens ingezet om het vuur te bestrijden en het dak deels te kunnen slopen. Rond kwart voor twaalf kon het pand worden geventileerd en waren de meeste bluswagens niet meer nodig.

Zo zag de brand er donderdagavond uit. Er kwam vooral veel zwarte rook uit de Leen Bakker-zaak: