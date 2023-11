Jongen met spoed naar het ziekenhuis na steekpartij

Op de Elisadonk in de wijk Langdonk in Roosendaal is vrijdagmiddag rond vijf uur een gewonde jongen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De jongens is eerder op een andere plek in de buurt neergestoken.

"De plek waar hij werd gevonden is niet de plek waar de jongen neergestoken zou zijn, dus dat maakt het lastig", zegt een woordvoerder van de politie. Er kwam een ambulance naar de plek waar de jongen werd gevonden. Met die ambulance is de jongen later ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat hem precies mankeert is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.