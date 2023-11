Accordeonleraar betastte zeker vier studenten

Een docent accordeon heeft op de Fontys Academy of Arts in Tilburg tot 2008 zeker vier studenten betast. Dat gebeurde stelselmatig tijdens een-op-een-lessen. Een van die studenten was minderjarig. Dat blijkt uit een uitzending van het onderzoeksprogramma Pointer van de KRO-NCRV.

De leraar werd berispt, maar kon tot zijn pensioen aanblijven op de Fontys Academy of Arts. Het gedrag van de docent kwam voor het eerst in 2008 aan het licht. Dat gebeurde nadat de ouders van een van de studenten, die minderjarig was en nog niet was afgestudeerd, een officiële klacht indienden bij Fontys Hogeschool.

Hun dochter kwam op een dag overstuur thuis met verhalen over ‘een andere les’. Die les vond zonder instrument en buiten het schoolrooster om plaats. Dat gebeurde meermaals en liep erop uit dat de student door de leraar werd betast.

Spijt

De klacht is in 2008 door de klachtencommissie van Fontys gehoord, gegrond verklaard en beoordeeld als seksuele intimidatie. De leraar werd ook berispt. Uit de klacht blijkt ook dat de docent heeft bekend dat hij ’de andere les’ aan in elk geval één andere student heeft gegeven.

Pointer sprak de afgelopen weken met die twee studenten en twee andere voormalige studenten accordeon die ook slachtoffer werden. De drie studenten, ook de student waarover de docent bekende, zeggen nooit van Fontys over de kwestie te hebben gehoord. De huidige directie van de hogeschool wil niet reageren.

De voormalig docent zegt in een schriftelijke reactie dat hij zich diep schaamt. “Ik heb enorm veel spijt dat door mijn werkwijze studenten – die, geloof het of niet, bij mij altijd op de eerste plaats stonden – de dupe zijn geworden.”

Utrecht

Ook blijkt uit het onderzoek van Pointer dat de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een extern bureau heeft ingeschakeld om mogelijk wangedrag van een saxofoondocent op het Utrechts Conservatorium te onderzoeken. De school laat weten dat de docent tot nader order op non-actief is gesteld.