Na moord en brand starten vrienden een inzamelingsactie voor Joffrey

Eerst je vader verliezen, om maanden later je oliebollenkraam in vlammen op te zien gaan. Voor Joffrey Bierens uit Eindhoven doen eigenlijk alle superlatieven onder aan de jaren die hij achter de rug heeft. Daarom zamelt de kermisbond geld in, om hem op zijn minst een nieuwe kraam te gunnen. "Zodat zijn vader van bovenaf trots kan meekijken."

De ellende begint in oktober 2022, als de 63-jarige oliebollenbakker Ad Bierens met meerdere messteken om het leven wordt gebracht in Best. Het was een geliefde man in de nationale kermiswereld. Hij runde meerdere oliebollen- en gebakkramen. Samen met zijn zoon Joffrey.

Nadat Joffrey zijn vader op afschuwelijke wijze verloor, kreeg hij nog meer voor de kiezen. Hij werd bedreigd, geslagen en opgezocht. Met als klap op de vuurpijl dat zijn oliebollenkraam, die de laatste aankoop van zijn vader was, afgelopen week in brand werd gestoken. Met het gedenkteken aan zijn vader nog in de kraam.

Het Wagnerplein in Tilburg lag bezaaid met glas, met meerdere jerrycans om de oliebollenwagen heen. Joffrey is er kapot van. "Het lijkt wel alsof ik moet boeten voor de dood van mijn vader."

Een hechte kliek

Om de pijn iets te verzachten, probeert de kermisgemeenschap nu te doen wat ze kunnen. Niet alleen vader Ad, maar ook Joffrey zelf is erg geliefd in de kermiskring. "Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zijn we een crowdfunding gestart", vertelt Kelly van Benthem (16). Zij is de dochter van de beste vriendin van Joffreys vrouw. Een grote, hechte kliek, dus.