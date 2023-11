Joffrey's oliebollenkraam in brand gestoken na een jaar vol bedreigingen

Joffrey Bierens is er helemaal kapot van. Zijn oliebollenkraam aan het Wagnerplein in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. "Er is helemaal niks meer van over, de kraam is tot de grond toe afgebrand." En dat na een heel hectisch jaar waarin zijn vader, Ad Bierens, werd doodgestoken.

Afgelopen nacht om iets na twee uur kreeg hij een telefoontje van de politie. Zijn kraam stond in lichterlaaie. Volgens Joffrey is er overduidelijk sprake van brandstichting. "Ze hebben jerrycans gevonden en het stonk naar benzine", weet Joffrey. De kraam was net een week open. Op de parkeerplaats bij de kraam aan het Wagnerplein ligt alles vol glas door de brand. Joffrey heeft een emotioneel en zwaar jaar achter de rug. Want een jaar geleden werd zijn vader, de 63-jarige Ad, doodgestoken in Best. Zijn vader had diverse oliebollen- en gebakkramen onder zijn hoede en stond goed bekend in de nationale kermiswereld.

"Het lijkt wel alsof ik moet boeten voor de dood van mijn vader."

Voor die moord zitten een vader en zoon vast. "Sinds die moord word ik bedreigd, in elkaar geslagen en zoeken ze mij op. Ik heb geen idee waar het vandaan komt maar het lijkt wel alsof ik moet boeten voor de dood van mijn vader." Donderdagochtend is het allemaal nog heel onwerkelijk voor Joffrey. "Ik weet het even niet meer. Het zijn zo'n raar jaar geweest. Ik moet nu eerst even slapen, dan met de familie overleggen en dan maar eens kijken hoe we verder gaan." De politie bevestigt dat er een vermoeden bestaat van brandstichting. Er is aangifte gedaan en zij starten met een onderzoek naar de brand. Over de bedreigingen kan de politie niets zeggen vanwege privacy.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision