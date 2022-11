Joffrey Bierens zet werk doodgestoken vader voort: 'The show must go on'

"Ik sta hier echt met dubbele gevoelens, the show must go on, maar het liefst had ik de kraam nog een weekje dichtgehouden. Maar het is mijn inkomen en de mensen verwachten dat ik 1 november open ben." Aan het woord is Joffrey Bierens, zoon van oliebollenbakker Ad Bierens, die twee weken geleden is doodgestoken bij een ruzie in Best. Hij is weer aan de slag in de oliebollenkraam op het Wagnerplein in Tilburg: "Mijn vader zou het zo hebben gewild", zegt Joffrey.

Een foto van zijn vader met een kaarsje en bloemen op de kraam houden de herinnering aan zijn overleden vader levend. Voor Joffrey is het allemaal nog heel onwerkelijk dat zijn vader er niet meer is. Morgen zou die jarig zijn. "Soms heb ik het gevoel dat hij er dadelijk gewoon aan komt rijden", zegt de zichtbaar aangeslagen zoon. "Natuurlijk heb ik wel een traantje weggepinkt, maar aan rouwen zijn wij nog niet toegekomen", zegt Joffrey. Hij zit vooral met nog heel veel vragen. "Ik wil antwoorden hebben op die vragen, en zolang ik die antwoorden niet heb, kan ik nog niet rouwen."

"Hadden ze het niet gewoon uit kunnen praten?"

De grote vraag die hem constant bezighoudt, is het waarom. "Waarom lag die daar, hadden ze het niet gewoon uit kunnen praten of met de vuist uit kunnen vechten? Waarom moesten er messen aan te pas komen? Als je naar het café gaat om een biertje te drinken, dan verwacht je dit niet", zegt Joffrey, die de dood van zijn vader nog altijd niet kan bevatten. "Waarom moet het zover oplopen, dat mijn leermeester er niet meer is, mijn vader, de enige vader die ik had", verzucht Joffrey. Het valt hem erg zwaar om het werk weer op te moeten pakken: "Ik ben er wel, maar ik ben er ook niet. Nu op dit moment heb ik een helder moment, maar het kan over een uur goed zijn dat ik de klanten hier zie en er gewoon dwars doorheen kijk. Dan staan ze te zwaaien van hallo, wij willen olliebollen".

De Oliebollenkraam op Wagnerplein in Tilburg

Begrip en medeleven is er zeker bij de klanten. "De foto van mijn vader staat hier op de toonbank en de meeste mensen zijn op de hoogte van wat er is gebeurd. Sommige klanten geven een reactie, maar veel klanten durven niets te zeggen over het drama om mij een beetje te ontzien", zegt Joffrey. Volgens Joffrey was zijn vader allesbehalve een vechtersbaas: "Ach nee, als er ruzie was, dan liep hij er van weg. Hij was voor de duvel niet bang, hij was zo snel als een pijl. Hij is gewoon verrast, meer is het niet."

"Ik ga jou zo trots maken, ook al valt het mij zo zwaar."