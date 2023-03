Stiefzoon van oliebollenbakker Ad Bierens neergestoken: twee jaar celstraf

Een man van 24 moet twee jaar de cel in, omdat hij vorig jaar oktober in zijn woonplaats Best zijn zwager heeft neergestoken. Het 39-jarige slachtoffer liep bij een ruzie in cafetaria De Smulhoek een 1,5 centimeter diepe steekwond op in zijn zij. De rechtbank in Den Bosch noemt het zinloos geweld waarbij het slachtoffer aan de dood is ontsnapt.

Later op die avond werd in Best zijn stiefvader, Ad Bierens uit Eindhoven, doodgestoken. Hiervoor zit de vader van de 24-jarige man uit Best vast. Hij komt 14 april voor de rechter.

'Twee handen op één buik'

Eerder eiste de officier van justitie drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot doodslag. De advocaat van de man uit Best vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken. Volgens hem zou iemand anders het slachtoffer hebben gestoken. Ook sloot de raadsman niet uit dat hij gewond was geraakt bij het gooien van een stoel. De rechtbank veegde beide lezingen van tafel.

Zelf verklaarde de verdachte tijdens een eerste zitting dat hij Bierens' stiefzoon nooit had willen steken: "We waren twee handen op één buik." Hij zei ook dat hij die dag ongeveer 25 glazen bier had gedronken. Het slachtoffer had tegen de politie verklaard dat hij voor 'tienduizend procent' zeker wist dat zijn zwager hem had gestoken.

Op de dag van de steekpartij, 27 oktober, was de verdachte vader geworden. Hij vroeg of zijn zwager peetoom wilde zijn. Samen met hun (stief)vaders vierden ze de geboorte van het kind in De Smulhoek.

'Man liet zich niet weerhouden'

Op een bepaald moment ontstond er ruzie. Waarover die ging, wil de verdachte niet zeggen. Hij achtervolgde zijn zwager het terras op. Daar begonnen ze te vechten, waarbij volgens de rechtbank het slachtoffer werd gestoken.

Het vonnis is onder meer gebaseerd op camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte met een mes stak in een openbare ruimte en in aanwezigheid van diverse gasten van het café. Zij hebben nog geprobeerd hem in te tomen, maar hij liet zich niet weerhouden, zo staat in de uitspraak. Ook woog de rechter mee dat de dader geen spijt heeft van zijn gedrag.

Het geweld maakte grote indruk op het slachtoffer. Hij durfde zelf niet aanwezig te zijn bij de rechtszaak, twee weken geleden. Volgens de rechter is er door de steekpartij veel emotioneel en psychisch leed veroorzaakt binnen beide families.

LEES OOK: Dodelijke steekpartij oliebollenbakker: 'Verdachte herinnert zich niets'