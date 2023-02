Dodelijke steekpartij oliebollenbakker: 'Verdachte herinnert zich niets'

De 63-jarige oliebollenbakker Ad Bierens uit Eindhoven is vorig jaar oktober in Best meermalen met een mes in zijn borst gestoken. De verwondingen waren zo erg dat het slachtoffer hieraan is overleden. Advocaat Ton van den Biezenbos verklaarde woensdag dat de 55-jarige verdachte uit Best 'zich niets kan herinneren van het voorval.'

Bierens werd op 27 oktober vorig jaar, op het eind van de avond, zwaargewond gevonden voor de deur van Ons Café, aan de Koningin Julianaweg in Best. Reanimatie mocht niet meer baten voor de man die in kermiskringen populair was. 'Kopstoten en stompen tegen gezicht'

Volgens de officier van justitie heeft de man van 55 Bierens met opzet van het leven beroofd. Hij maakte dit woensdag bekend tijdens een eerste zitting voor de rechtbank in Den Bosch. De verdachte zelf, was niet bij de zitting. Volgens zijn advocaat Van den Biezenbos kampt hij met lichamelijke klachten, die zijn ontstaan na het incident. De raadsman vertelt dat zijn cliënt een aantal kopstoten en stompen tegen zijn gezicht heeft gekregen. Van wie, dat liet hij in het midden. Camerabeelden zullen dit nog wel uitwijzen, zo verwacht hij. Zijn cliënt werd een dag na de dodelijke steekpartij aangehouden. Net als zijn 24-jarige zoon, die wel in de rechtszaal zat. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op of zware mishandeling van de stiefzoon van Bierens (39). Volgens Van den Biezenbos hadden deze twee het die avond eerst aan de stok gekregen, voordat zijn cliënt en Bierens in conflict kwamen. Hoezo verantwoordelijk?

Remko Oerlemans, de advocaat van de jongste verdachte, heeft het 39-jarige slachtoffer pas later gemerkt dat hij zou zijn gestoken en is het nog maar de vraag of zijn cliënt hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Verder was hij er volgens de raadsman minder ernstig aan toe dan justitie doet voorkomen. Oerlemans probeerde zijn cliënt vrij te krijgen en wees ook op persoonlijke redenen. Op de dag van de arrestatie was hij vader geworden, maar hij heeft zijn dochter door zijn gevangenschap nog nooit kunnen zien. Zelf verklaarde de verdachte dat hij Bierens' stiefzoon nooit had willen steken: "We waren twee handen op één buik." Zowel de officier van justitie als de rechtbank wees het verzoek om vrijlating af. Zijn vader blijft ook vastzitten. Zijn zaak gaat 14 april verder, die tegen zijn zoon op 8 maart.

Politie-onderzoek na de vondst van Ad Bierens (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Populair in kermiswereld

Ad Bierens had diverse oliebollen- en gebakkramen onder zijn hoede en stond goed bekend in de nationale kermiswereld. Een dag na zijn gewelddadige dood werd op verschillende kermissen in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Twee weken later pakte zijn zoon Joffrey in Tilburg de draad weer op: “Mijn vader zou het zo gewild hebben.” De jonge kermisexploitant zei toen ook dat hij antwoorden wil hebben op vragen die na de gewelddadige dood van zijn vader bij hem zijn gerezen. “Zolang ik die antwoorden niet heb, kan ik nog niet rouwen”, aldus Joffrey die met onder anderen zijn moeder de zitting bijwoonde.