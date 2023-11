Feestgangers treffen het: het is stralend weer op de Elfde van de Elfde

Wie deze zaterdag de Elfde van de Elfde gaat vieren, treft het. Het is prima weer om een feestje te bouwen, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Een groot deel van Nederland had zaterdagochtend te maken met fikse buien, maar in het zuiden viel dit volgens Johnny heel erg mee. "Er waren een paar buien in het noordoosten van de provincie, maar in de rest van de provincie was gewoon droog en zonnig."

Dit weer houden we de rest van de dag. "Een enkel buitje is niet uitgesloten, maar de hoofdmoot is: droog weer met wat zon." Daarbij waait een matige wind uit het westen. "Het is 's middags een graad of 10."