PSV blijft na eenvoudige winst tegen PEC Zwolle ongeslagen koploper

PSV heeft zondagmiddag met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle. Daarmee blijft PSV ongeslagen aan kop van de Eredivisie. Na twaalf wedstrijden heeft PSV nog geen punt verloren. Tegen PEC Zwolle kwam het ook geen moment in de problemen en kende het team een zorgeloze middag.

Spannend was het geen moment in het Philips Stadion, zoals dat eigenlijk al bijna het hele eredivisieseizoen is. PSV wandelt ongelooflijk makkelijk door de competitie heen en won al zijn twaalf gespeelde wedstrijden. Zondagmiddag werd PEC Zwolle aan de zegereeks toegevoegd.

Al na vijf minuten was het raak. Jerdy Schouten, al wekenlang de uitblinker bij PSV, bereikte Guus Til. De middenvelder zette met één pass Hirving Lozano alleen voor het doel. De Mexicaan schoot beheerst raak.

Eenvoudige middag

Nog voor het halfuur werd de wedstrijd al beslist door PSV. Guus Til ging nu voor zijn eigen kans en verraste de PEC-doelman in de korte hoek. 2-0. Een comfortabele voorsprong in de wetenschap dat alleen Ajax in het huidige seizoen twee keer wist te scoren tegen PSV.

Na rust werd het 3-0 via Luuk de Jong. De spits kopte raak uit een voorzet van Johan Bakayoko. Het was voor de clubtopscorer zijn tiende doelpunt van het seizoen. De mooiste goal van de middag moest nog volgen want de 4-0 van de Eindhovenaren was schitterend. Het afmaken van invaller Malik Tillman was niet heel moeilijk, maar de aanval die eraan vooraf ging was genieten. Vooral de assist achter het standbeen van Sergino Dest was om door een ringetje te halen.

Platte kar

Het bleef bij 4-0, wat weer opviel was dat de goals van PSV werden gemaakt door vier verschillende spelers. Dat was een week eerder ook al bij de 6-0 zege op Heracles. Peter Bosz kan bouwen op veel verschillende spelers die een goal kunnen maken. Een wapen.

PSV heeft dus na twaalf wedstrijden nog altijd de volle buit. Daar kan het nu twee weken van genieten aangezien er een interlandbreak voor de deur staat. Daarna wacht een hele moeilijke week voor PSV. In acht dagen heeft het drie uitwedstrijden tegen FC Twente, Sevilla en Feyenoord.

Als het die week ook alles weet te winnen., zouden de winterbanden al wel eens onder de platte kar gezet kunnen worden.

