Bosz na wéér een overwinning van PSV: 'Ongekend knappe prestatie'

PSV won zondagmiddag met 4-0 van PEC Zwolle en zette de indrukwekkende zegereeks voort. Al twaalf wedstrijden op rij wonnen de Eindhovenaren in de Eredivisie. Peter Bosz nam na afloop de tijd om te benadrukken dat het echt niet zo eenvoudig is als het soms lijkt.

“Voetbal is geen dag op kantoor”, vindt Bosz. Maar de trainer van PSV moest toegeven dat het er wel zo uitzag. Heel zakelijk won PSV van PEC Zwolle. Een wedstrijd zoals het er al zoveel speelde dit Eredivisieseizoen. De trainer van PSV wilde wel graag benadrukken dat het niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. “We winnen nu twaalf keer op rij. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Het is een ongekend knappe prestatie. Maar je ziet vandaag in de eerste helft ook welk gevaar het op kan leveren. We waren veel te gemakzuchtig. Het staat dan misschien wel 2-0, maar in de omschakeling waren we kwetsbaar.”

"Onze prestatie is een groot compliment waard."

Daar kon Jerdy Schouten zich wel in vinden. “Ik snap wel als het er plichtmatig uitzag. Maar het is inderdaad niet vanzelfsprekend dat we dit soort wedstrijden winnen. We winnen elke wedstrijd met minimaal twee goals verschil. Dat is een groot compliment waard.” Nu wacht een interlandbreak waarna PSV drie pittige uitwedstrijden in 8 dagen krijgt. Het gaat dan op bezoek bij FC Twente, Sevilla en Feyenoord. Heerlijke affiches. “Hier ben je ook voor op voetbal gegaan”, zei Bosz zondagmiddag.

"Ik heb echt zin in de wedstrijden na de interlandbreak."