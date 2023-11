Frans (68) moest huis uitvluchten door brand: 'Heel eng'

Het was een spannende nacht voor de 68-jarige Frans uit Mierlo. Door een autobrand, vatte zijn coniferenhaag vlam. Hij moest samen met zijn vrouw het huis uit. "Ik was bang dat ons huis ook in brand zou vliegen."

Een auto en een bestelbus brandden afgelopen nacht uit aan de Streep in Mierlo. Dat gebeurde rond drie uur 's nachts. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto en de bestelbus verloren gingen. Het vuur sloeg dus vervolgens over naar de coniferenhaag van Frans. "We lagen te slapen. De buurman maakte me wakker met de deurbel. Ik heb mijn vrouw snel wakker gemaakt. We hebben ruim drie kwartier buiten gestaan", vertelt Frans. "Dit verwacht je niet in Mierlo."

"Mijn vrouw heeft geen oog meer dichtgedaan."

"Ik was heel bang. Het is heel eng." De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. "Dat is een geluk bij een ongeluk. We zijn erg geschrokken", zegt Frans nog altijd slaperig. "Mijn vrouw heeft geen oog meer dicht gedaan." Volgens een buurtbewoner zou de brand opzettelijk veroorzaakt zijn en zou de dader het op de auto gemunt hebben. De eigenaar van de auto's, de buurman van Frans, zegt in het Engels 'helemaal van niks te weten'. De politie heeft vooralsnog niks gemeld over de oorzaak van de brand.

"Het stinkt nog ontzettend."

Ook andere buurtbewoners zeggen flink geschrokken te zijn. "We hebben harde knallen gehoord", zegt een hoogbejaarde buurvrouw. Op de plek van de brand ligt zondagmiddag nog altijd glas en as. "Het stinkt nog ontzettend. Ik hoop dat ze dat morgen komen opruimen", zucht Frans.

De brandweer bluste de brandende auto's aan de straat Streep in Mierlo (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).