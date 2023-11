Lennard ontsnapte van de tbs-afdeling, OM wil nu gedwongen opname

1/3 Lennard C. maandag in de rechtbank in Middelburg (rechtbanktekening: Adrien Stanziani)

Justitie wil dat de man die ontsnapte van een tbs-afdeling van Vrederust, nu gedwongen wordt opgenomen in een tbs-kliniek, met de hoogst mogelijke beveiliging. De officier van justitie noemt het gedrag van de Zeeuw beangstigend. En dat terwijl het eigenlijk heel goed met hem ging, tot de relatie met zijn vriendin ging wankelen. Lennard vertelde dat hij daarom ontsnapte. "Omdat ik mijn vriendin verschrikkelijk miste."

De ontsnapping van Lennard C. (27) vorige maand vanaf de tbs-afdeling op Vrederust in Halsteren veroorzaakte grote ophef. Via Etten-Leur en Breda probeerde hij weg te komen, met de politie en een helikopter achter zich aan. Bij Hulten crashte de Zeeuw en schoot de politie hem neer.

Schotwonden

Het Openbaar Ministerie besloot dat het zo niet verder kan met hem en daarom legde de officier van justitie zijn zaak maandag voor aan de rechtbank in Middelburg.

Lennard C. was aangevoerd in de arrestantenbus uit de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Er was niks te merken van de schotwonden die hij opliep. "Mijn bovenbeen links is gelukkig helemaal dicht. De heup is nog open. Mijn pols is goed genezen", vertelde Lennard C.

Ruit

"U stond natuurlijk genoteerd als iemand die een vuurwapen had gebruikt. Wat een gedoe allemaal", zei de voorzitter van de rechtbank. “U miste uw vriendin zo erg dat u door de ruit naar buiten gaat? Da’s geen handige actie." Lennard knikte. "Ik heb er spijt van."

Lennard overtrad de regels en dat heeft gevolgen, daarover is iedereen het eens in de rechtszaal. Maar zijn advocaat wil nog wel wat kwijt over de bedreiging met het vuurwapen, dat achteraf een balletjespistool bleek.

Bedreiging

De politie heeft beelden van de achtervolging. "Ik zie geen bedreiging daarin. Hij loopt met dat ding weg maar het is constant van de agenten af gericht."

De rechters zelf willen niet te diep ingaan op de achtervolging. Dat onderzoek ligt bij politie en justitie in Breda en de rijksrecherche.

Ouders

Nu gaat het vooral over de tbs van Lennard. Een behandeling die al in mei 2022 is begonnen, nadat hij in de zomer van 2021 door het lint was gegaan in Goes bij zijn ouders en broer die hij bedreigde met een alarmpistool. Lennard kreeg daarvoor tbs met voorwaarden, een lichtere vorm van de tbs-behandeling.

Hij werd geselecteerd voor een kliniek in Zutphen. Maar er was een wachttijd van zes maanden dus werd het de GGZ in Halsteren. En dat ging goed. "Hij gaf aan dat het de hulp was die hij zijn hele leven al vroeg. Veelbelovend!", vertelde zijn advocaat.

Behandelingen

In mei 2022 kwam hij op de Mare op Vrederust. November vorig jaar verhuisde hij naar een meer open afdeling ging op het terrein, in De Schelde, omdat het goed ging. Zelfstandig wonen kwam zelfs in beeld. Lennard deed vrijwilligerswerk buiten het terrein.

Maar toen ging het mis met zijn relatie. "Het was aan-uit", zei de rechter. Lennards vriendin had problemen. Op Vrederust hadden ze de indruk dat ze het had uitgemaakt. Zijn begeleiders zagen hem veranderen. "Er bleek dat meneer door ons op geen enkele manier was aan te sturen", vertelde een medewerker van de reclassering in de rechtszaal.

Problematiek

De officier van justitie was onverbiddelijk en noemde Lennard zijn gedrag beangstigend. "Mijn indruk is dat de problematiek groter is dan altijd gedacht." Deskundigen adviseren allemaal tbs met dwangverpleging.

Lennard zelf ziet die strengste vorm van behandeling niet zitten. "Heel eerlijk gezegd niet. Ik hoop af te maken waarmee ik was begonnen, omdat het best goed ging."

De rechtbank in Middelburg beslist over twee weken.

