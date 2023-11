Veel bezoekers op eerste weekend GLOW: de mooiste foto's en filmpjes

Het eerste weekend GLOW in Eindhoven zit erop en volgens de organisatie was het heel erg druk en ook heel gezellig. "We hebben de indruk dat het nooit eerder zo druk is geweest", zeg een woordvoerder van de organisatie.

Bezoekers zijn niet geteld. "Zaterdag was het het drukst, maar toen werd ook de Elfde van de Elfde gevierd. Het is daarom niet helemaal duidelijk of er ook carnavalsvierders tussen het GLOW-publiek zaten", zegt de woordvoerder. "Daarom is er ook niet geteld." 770.000 bezoekers

Twee jaar geleden bezochten in totaal 770.000 bezoekers het lichtevenement in Eindhoven. Over vorig jaar zijn geen cijfers bekendgemaakt. Het jaarlijkse lichtspektakel werd dit weekend in ieder geval veel vastgelegd en via de de socialmediakanalen gedeeld. Een korte impressie:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...