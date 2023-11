Eindelijk vrouw in de Raad van Elf: 'Voorbeeld voor veel andere vrouwen'

Petra Brouwer (44) is zeker niet de eerste vrouw in een Brabantse Raad van Elf. Er zijn ook al talloze vrouwen uitgeroepen tot Prins Carnaval, maar voor Tilburg is het een primeur. Petra is de eerste vrouw in het Tilburgse carnavalsbolwerk dat doorgaans bestaat uit witte mannen van middelbare leeftijd. "De Heuvel ontplofte toen ik op het podium kwam", blikt ze terug.

Op de Elfde van de Elfde is het traditie in Tilburg dat de Prins bekendgemaakt wordt, maar eerst worden de leden van de Raad van Elf gepresenteerd. "Ik kwam als laatste op het podium en toen mijn naam genoemd werd en mijn foto getoond werd, ontplofte De Heuvel in het centrum van Tilburg", vertelt Petra.

"Ik kan mij dochter vertellen dat zij ook ook een steek kan dragen."

Toen de prins met zijn gevolg door het centrum liep werd Petra van alle kanten aangesproken door Kruikinnen. "Ze waren zo blij en vertelden dat ze hun dochter nu konden vertellen dat ook zij ooit met een steek op hun hoofd door de straten konden lopen. Het was een onvergetelijke ervaring. Mijn mailbox is ook helemaal volgestroomd met felicitaties van mensen die vinden dat ik een voorbeeld ben voor vrouwen." Zes jaar geleden maakten drie vrouwelijke gemeenteraadsleden zich al hard voor de komst van vrouwen in de Raad van Elf. "Ondanks alle emancipatie in de afgelopen decennia is de organisatie en het bestuur van het carnaval nog steeds een mannenbolwerk gebleven", schreven ze in een open brief. "We willen ook tijdens het volksfeest gelijkwaardigheid. Dat zijn we verschuldigd aan onze dochters, onze zusters, onze moeders en oma's."

"Leden blijven minimaal 3 jaar zitten, waardoor het lang wachten was op een vrouw."