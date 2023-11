Black Friday: eigenaar legt uit waarom zijn elektronicazaak niet meedoet

Het koopjesfeest Black Friday komt er weer aan. Voor veel winkels een mogelijkheid om extra omzet te halen zo aan het einde van het jaar. Niet voor Gijs de Bruijn. Zijn elektronicazaak, Electro World Wim van den Broek in Boekel, blijft op vrijdag 24 november dicht. "Het was een dag, toen een week en nu is het de hele maand. Het is niet meer te doen."

Hij kwam op het idee nadat hij de eerste Black Friday-reclames op tv zag. "Het moet allemaal duurzamer en zuiniger. Waar zijn we dan mee bezig met zo'n koopjesdag?" De Bruijn werkt al dertien jaar in de zaak en kon vier jaar geleden de zaak overnemen van de oude eigenaar Wim van den Broek, naar wie de winkel is vernoemd. "Dat heb ik zo gelaten, want die naam is een begrip in de regio."



Maar een eigenaar van een elektronicawinkel wil toch zoveel mogelijk verkopen? "Natuurlijk wil ik verkopen, maar dan wel het hele jaar en tegen eerlijke prijzen", zegt De Bruijn beslist. "Black Friday is overgewaaid vanuit de VS om de oude zooi, sorry, de oude voorraad te verkopen. Wij hebben helemaal geen oude voorraad." Er zijn wel aanbiedingen, maar die zijn centraal geregeld door Electro World, legt de 35-jarige eigenaar uit.

"Je ziet wat er met de BCC is gebeurd." De concurrent werd vorige maand failliet verklaard. "Ik wil gewoon eerlijke prijzen: de huren en de lonen zijn omhoog gedaan, dan kan ik niet gaan dumpen." In de zaak in Boekel werken twintig personeelsleden en De Bruijn wil dat zijn winkel 'over tien tot vijftien jaar nog steeds bestaat'. Daarbovenop zorgt de koopwoede voor heel veel druk bij het personeel. "De mensen die hier voor de koopjes komen, willen ook nog eens voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Ze willen de totale service, dat het aangesloten wordt, noem maar op." Dat kost in de weken erna ook heel veel werk. "Zo hebben we minder tijd voor onze echte klanten. Het is hier normaal gesproken lekker dorps."

