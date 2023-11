Oud-prins overlijdt tijdens carnaval: nu wordt zijn zoon Prins Carnaval

Nog geen jaar geleden overleed oud-prins Harrie de Greeff op carnavalszaterdag in Grave. Dit weekend werd zijn zoon Cas de Greeff onthuld als Prins Tita de 42ste. “Mijn vader zou het fantastisch hebben gevonden.”

Carnaval in Pothuusburg, zoals Grave met carnaval heet, kreeg afgelopen jaar een zwart randje. Tijdens de traditionele Graafse avond op carnavalszaterdag in een volle feesttent aan de Loswal overleed onverwacht de 67-jarige Harrie Greeff aan een hartstilstand. Harrie was een carnavalsvierder in hart en nieren. In 1982 was hij zelf prins. Jarenlang bleef hij actief bij de carnavalsstichting.

Afgelopen weekend werd op de Markt in Grave zijn zoon Cas de Greeff (30) onthuld als de nieuwe Prins Carnaval. Hij zwaait deze carnaval als Prins Tita de 42ste de scepter over Pothuusburg. “Dat was best wel een lastig en emotioneel moment”, vertelt Cas over de onthulling. “Maar het feest wordt toch gevierd. Hoe mooi is het om voorop te mogen gaan in de polonaise?"