Veul Gère van zanger naar prins: 'Zo'n titel moet je waardig bekleden'

Jan Eijsermans, zanger van Veul Gère, is benoemd als prins carnaval van de Tilburgse Kruikenstad. Maar wat bezielt hem om de zangmicrofoon in te ruilen voor deze klus? En gaan we hem nu nooit meer zien bij de populaire band?

Met carnavalshits als Stripke Veur en De Gròzzie Van Mèn Buurvrouw is Veul Gère één van de best bekende carnavalsacts. Vol enthousiasme staat Eijsermans met de band op het podium bij verschillende feesten. Maar toen hij gevraagd werd als prins carnaval in zijn eigen Tilburg, twijfelde hij geen moment. "Ik heb carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Je hele leven zie je allerlei prinsen voorbijkomen. Het is het mooiste feest der feesten. De eer dat ik hiervoor wordt gevraagd, is zo groot. Daarvoor lever ik graag de microfoon van Veul Gère in."

"In januari treed ik nog op met Veul Gère"

Hoewel inleveren. Op 12 en 13 januari staat de Eijsermans met zijn band in 013. "Meteen toen ik als prins werd gevraagd, heb ik gezegd dat ik dat weekend wel vrij wil hebben om daar op te treden. En ook bij andere activiteiten van de band ben ik er zoveel mogelijk bij. Ik mis ook niet veel. Op die shows in 013 komen tweeduizend mensen af. Vanwege de repetities en voorbereiding van die shows, doen we vooraf weinig andere optredens." Wie Eijsermans zegt, die zegt carnaval. Zijn opa is degene die het 'carnavalsdrankje' Schrobbelèr ooit uitvond en inmiddels staat Jan als commercieel directeur aan het roer van het bedrijf. Ook twee andere medewerkers van het bedrijf zijn dit jaar gevraagd als carnavalsprins. "Dat is toeval. René wordt prins in Waalwijk en Boy is gevraagd in Lierop. Ik wist het al wel van hen, ze hadden dat in vertrouwen verteld. Maar zij wisten het niet van mij", vertelt hij.

"Je moet je rol waardig bekleden."