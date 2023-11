Man die school binnendrong opgepakt: 'Mogelijk explosieven bij zich'

Een mogelijk gewapende man is dinsdagochtend een basisschool in Oisterwijk binnengedrongen. De politie is met veel eenheden en een arrestatieteam op zoek naar hem geweest. Ook onderzochten bomverkenners het pand.

Het gaat om basisschool De Coppele aan de Willem de Zwijgerlaan. Volgens de politie werd zij om acht uur gealarmeerd door personeel van de school. De man stond daar binnen en sloeg dreigende taal uit. Een omwonende vernam dat hij het over een bom had. Enkele tientallen leerlingen en wat leerkrachten waren op dat moment aanwezig. Zij hebben de school veilig kunnen verlaten.

Explosieven

"Mogelijk is hij gewapend", zei politiewoordvoerder Eric Passchier over de verdachte. "Hij deed nogal agressief. Daarom zijn we met heel veel eenheden uitgetrokken." Ook steeg meteen een politiehelikopter op. "Omdat het om een school gaat, is volgens het protocol ook de DSI (Dienst Speciale Interventies, red.) mee."

De politie zoekt uit of de man explosieven bij zich heeft. Passchier: "Daar houden we ernstig rekening mee. In dit soort gevallen schalen we liever met te veel man op dan te weinig." Rond tien uur zijn bomverkenners de school naar binnen gegaan om het pand 'te schonen'.

Lange tijd was niet helemaal duidelijk of de verdachte nog in de school was. Er zijn ook meldingen binnengekomen dat elders in Oisterwijk een verwarde man rondloopt of -fietst. De politie ontkende lange tijd berichten op X dat hij was aangehouden.