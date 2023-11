Op deze Brabanders kan je stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november zijn voor 121 Brabanders extra spannend. Zij staan namelijk op de kandidatenlijst van een partij en maken kans op een Kamerzetel.

Omroep Brabant dook in de kandidatenlijsten van alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hierbij is gekeken naar de woonplaats en ook naar kandidaten die hier niet meer wonen, maar wel een binding hebben met de provincie.

In het overzicht hieronder is te zien hoeveel dat er per partij zijn:

Weet je nog niet op welke partij je wil stemmen en ben je benieuwd wat ze in hun verkiezingsprogramma schrijven? Wij maakten een overzicht van standpunten over de belangrijkste onderwerpen.

Koen Wijn en Mark Versteden van het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! gingen op onderzoek uit en vonden deze Brabantse achternamen op de kieslijsten. Je vindt ze in dit bericht.

Debat van het Zuiden

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg op zaterdag 18 november het Debat van het Zuiden. De uitzending is die zaterdag live te zien van 19.30 tot 21.00 uur. Op Brabant+ en op de website/app van Omroep Brabant is na 21.00 uur de nabeschouwing te zien. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.