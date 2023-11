Meer Brabant in de Tweede Kamer: stem Van Son, Van Os of Van Breugel

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staan er opvallend weinig Brabanders op een verkiesbare plaats. Maar om het parlement toch een beetje rood-wit te kleuren, kun je ook op iemand met een Brabantse achternaam stemmen en dat zijn er opvallend veel. Koen Wijn en Mark Versteden van het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! gingen op onderzoek uit.

Zo'n vijftig kandidaat-Kamerleden hebben een achternaam die verwijst naar een plaats in Nederland. Daarvan slaan er 28 op een plek in Brabant, al wonen veel van hen niet in onze provincie. Het gaat om namen als Van Son, Van Breugel, Van Lierop, Van Dinther en Van Schijndel. "Dat is toch apart", zegt presentator Koen Wijn. "Het lijkt wel heel toevallig dat het zo veel Brabantse namen zijn." Maar hoe komen ze aan die naam? De radiopresentatoren schakelden Jos Swanenberg in, professor aan de Tilburg Universiteit en gespecialiseerd in namen en de geschiedenis daarvan. En wat blijkt? Zo heel gek is het niet dat veel namen naar Brabant verwijzen.

"Het is iets typisch Brabants, Van Cuijk en Van Oirschot."

"Het is typisch Brabants om een plaatsnaam als achternaam te gebruiken", legt Swanenberg uit. "Van Cuijk, Van Oirschot en Van Schaijk komen regelmatig voor. In het noorden zie je namen als Van Leeuwarden of Van Sneek veel minder. Daar deden ze het anders. Heel veel namen eindigen daar op -stra en -ma. Minkema bijvoorbeeld, Zandstra en Ritsma. Die namen verwijzen vaak ook naar een dorpje of zelfs maar naar één boerderij, maar dat doen ze niet met 'Van', maar op een andere manier." Swanenberg vertelt dat de basisregistratie van familienamen in 1811 is begonnen. "Toen werden achternamen verplicht, of je nou wilde of niet. Mensen kozen toen vaak voor een achternaam die verwees naar hun woonplaats of beroep. We weten dus best zeker dat mensen die nu van Os heet, voorouders heeft die oorspronkelijk uit Oss komen. Dat kan twee, maar ook zes generaties geleden zijn." Veel van de kandidaat-Kamerleden wonen inmiddels niet meer in onze provincie. "Meestal zie je dat die mensen niet heel veel verder zijn gaan wonen en vaak ergens anders in Brabant terecht zijn komen. Al kun je het niet met honderd procent zekerheid zeggen, dan moet je echt wat dieper graven."

"Het ging vroeger helemaal niet zo goed met Brabant."