Agent rijdt motorrijder dood: met 129 kilometer per uur door bebouwde kom

Tegen de agent die vorig jaar december in zijn politiewagen een motorrijder doodreed in Eindhoven, is 240 uur taakstraf en een dag cel geëist. Ook zou hij voor een jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch heeft hij verkeersregels overtreden en ander verkeer in gevaar gebracht. De agent (26) uit Eindhoven reed met een snelheid van 129 kilometer per uur door de bebouwde kom. Hij had weliswaar voorrang, maar dat woog niet op tegen zijn roekeloos rijgedrag. Het slachtoffer was een 31-jarige man uit Eindhoven.

Het ongeval gebeurde op 6 december rond het middaguur. De politiewagen was op weg naar een spoedmelding die te maken had met een gestolen lokfiets. De auto reed over de Dr. Cuyperslaan toen de motorrijder vanuit de Woenselsestraat die weg opreed om over te steken. Hierbij werd de motor geschept. De politiewagen, die blauwe zwaailichten voerde, reed toen deels over de linker weghelft.

"Het gebeurde heel snel, dit vreselijke ongeluk", vertelde de agent, die in politie-uniform plaatsnam in het beklaagdenbankje. Volgens de verdachte, die met een collega in de wagen zat, was er voldoende reden om extra hard te rijden om een vermeende dief van de lokfiets te kunnen achterhalen. "Toen we het kruispunt naderden, riepen we beiden 'motor, motor', maar toen hadden we hem al geraakt", vertelde de agent, soms snikkend, soms een pauze nemend, om zijn verhaal te doen.

'Geen eigen schuld'

De agent had voorrang, maar hij overschreed de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur zeer fors. Formeel mag dat bij bepaalde meldingen, maar volgens de officier van justitie was hiervoor geen noodzakelijke of dringende reden. De agent gaf dat uiteindelijk ook schoorvoetend toe. Net voor de botsing versnelde hij naar 129 kilometer per uur. Enkele tellen later, bij het fatale moment, reed hij 100 kilometer per uur. De rechter sprak van 'enorme snelheden'. Het slachtoffer reed nog geen 5 kilometer per uur. "Hij had voorrang moeten verlenen, maar in dit geval mag je niet spreken van eigen schuld, omdat verdachte veel te hard reed", meende de officier van justitie.

De agent en zijn collega hebben nog wel geprobeerd het slachtoffer te redden, maar dat bleek snel vergeefs. De motorrijder, eigenaar van een barbecuerestaurant in Eindhoven, liep ernstig hersenletsel op en zware verwondingen aan knie en onderbeen. "Deze klap kon hij niet overleven", zou een getuige later verklaren.

'Nooit mogen gebeuren'

De agent, sinds 2019 in dienst, dacht aanvankelijk dat hij niet zo hard reed. Dat zou volgens hem kunnen komen doordat hij nog niet zo lang in de Mercedes reed waarmee hij het ongeluk veroorzaakte. "Ik schrok er ook van toen ik later hoorde hoe hoog die snelheid was. Dit was echt niet goed, sloeg nergens op en had nooit mogen gebeuren." Hij is twee weken na het ongeluk weer volledig aan het werk gegaan.

Van de politieleiding kreeg hij geen straf, maar hem is wel duidelijk gemaakt dat hij in de fout is gegaan. "Ik heb het er nog steeds elke dag erg zwaar mee wat er is gebeurd. Elke keer als ik naar een verkeersongeluk moet, maar ook wanneer ik op tv naar een programma over een revalidatiekliniek kijk."

In de rechtszaal zaten tientallen familieleden en bekenden van het slachtoffer. Twee zussen en een broer van de verongelukte Eindhovenaar legden tijdens de zitting een slachtofferverklaring af, waarbij je een speld kon horen vallen. Ze vertelden vol trots over hun grote broer. Hoe belangrijk hij was voor hun familie, buren en collega's.

Ze stoorden zich eraan dat de agent zijn politie-uniform droeg. Eén van hen sprak hem vermanend toe: “Hoe durf je te praten bij een snelheid van 129 kilometer over gepaste haast? In welke wereld leven we dan? Ik hoop dat we ooit ontwaken uit deze nachtmerrie. Je hebt ons onze broer ontnomen en we begrijpen dat het niet met voorbedachten rade is gebeurd. Toch hoop ik dat de politie inziet dat je niet geschikt bent voor dit beroep. Maar”, sloot ze verzoenend af, “ik geloof in de Islam. God leert ons om anderen te vergeven.”

De verdachte werd ook bijgestaan door een aantal mensen. Hem wacht nog eens 89 dagen cel en een jaar rijontzegging wanneer hij tijdens een proeftijd weer in de fout gaat.