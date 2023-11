Dodelijke steekpartij Hazeldonk: man (57) aangehouden

Een 57-jarige man uit Belarus is maandagochtend aangehouden in verband met de gewelddadige dood van een vrachtwagenchauffeur bij grensovergang Hazeldonk-Oost bij Breda. Het slachtoffer werd zaterdagavond 21 oktober hevig bloedend gevonden midden op de parkeerplaats bij het tankstation. Het slachtoffer was met een mes gestoken. Reanimeren lukte niet meer.

Rechercheurs benaderden vervolgens alle vrachtwagenchauffeurs die daar toen op de parkeerplaats stonden. Ook de bestuurders van de auto’s die de parking afreden werden bevraagd. Verder werden zoveel mogelijk camerabeelden verzameld. De TV-programma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht riepen de afgelopen weken meerdere keren getuigen op te reageren. Het rechercheteam kwam door het uitgebreide onderzoek op het spoor van de 57-jarige man, een landgenoot van het slachtoffer. Hij werd aangehouden in het noorden van Nederland. De man is vastgezet. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Yunus belde 112 na de steekpartij op grensovergang Hazeldonk