Wietproef klaar voor de start: Kuipers en Depla bezoeken coffeeshop

Als twee oude vrienden bezochten minister Kuipers en burgemeester Depla dinsdag coffeeshop Het Paradijs in Breda. Aan een tafeltje kwamen ze tot dezelfde conclusie, namelijk dat de coffeeshop klaar is voor de wietproef. Die begint over een maand. De proef in Tilburg en Breda is belangrijk zegt de minister want er zijn nog veel vragen over de compleet legale route van wiet. "We weten nog weinig over de gevolgen voor veiligheid, criminaliteit en gezondheid. Daarom is dit experiment nodig."

Midden in de wietlucht: het is niet de eerste plek waar je de politici verwacht. Coffeeshophouder Ed Pattche vertelt ze alles wat ze willen weten. Het veelbesproken wietexperiment gaat op 15 december na jaren van voorbereiding echt beginnen. Bij de proef gaan legale telers wiet leveren aan verschillende coffeeshops in Breda en Tilburg. Er was al een legale leverancier uit Waalwijk. Dinsdag werd bekend dat de tweede leverancier uit Hellevoetsluis komt. De derde waarschijnlijk uit Almere. De verschillende leveranciers zijn belangrijk omdat de gebruikers zo een keus hebben. "En dat voorkomt illegale straathandel", zegt burgemeester Depla. Depla pleit al jaren voor legale wietteelt. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. "Een absurd beleid", roept de burgemeester van Breda al jaren. "Op deze manier wordt de handel bij de 'achterdeur' gedomineerd door criminelen."

"De proef gaat er echt komen."

De proef is talloze keren uitgesteld. De leveranciers mogen alleen legale wiet aan de coffeeshops leveren. Maar de coffeeshops mogen bij uitzondering in de aanloopfase ook nog hun gedoogde producten van oude leveranciers verkopen. "Klanten zijn soms nog wat huiverig. Het blijft toch staatswiet", vertelt Pattche aan Omroep Brabant. 'Ik weet zeker dat ze straks overtuigd zijn van de kwaliteit. Ik kan niet wachten om te beginnen." De timing van het bezoek is, zo vlak voor de verkiezingen, enigszins opvallend te noemen. Kuipers en Depla bezochten dezelfde coffeeshop ook in april vorig jaar. Kuipers sloot het bezoek tevreden af: "De proef gaat er echt komen, zeker weten."