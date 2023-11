Drie gewapende overvallen in één straat: waarschijnlijk dezelfde dader

Drie gewapende overvallen binnen een week in de Bredalaan in Eindhoven. Waarschijnlijk zijn ze gepleegd door dezelfde man. Dat is in elk geval het sterke vermoeden dat de politie heeft na twee overvallen op hetzelfde afhaalrestaurant en een kleine supermarkt in de straat.

Het signalement van de overvaller komt volgens de politie steeds sterk overeen. Het gaat om een blanke man van ongeveer veertig jaar met een slank postuur. Opvallend is dat de dader telkens een donkere regenjas met een reflecterende streep op de rug aan heeft. Steeds man met een mes

De meest recente overval gebeurde maandagavond. Rond zeven uur kwam een man met een mes het Chinees-Indisch afhaalrestaurant De Panda binnen gelopen. Hij bedreigde de medewerker achter de kassa en ging er vervolgens binnen enkele seconden weer vandoor. Zonder buit dit keer. Dat was afgelopen vrijdag anders. Toen deed een overvaller met een mes, na het bedreigen van een medewerker, een greep in de kassa van hetzelfde restaurant waarna hij er vandoor ging. In beide gevallen raakte bij de overval niemand gewond. Supermarkt doelwit

Woensdag 8 november was het raak in een kleine supermarkt. De overval ging op een vergelijkbare manier. Een man kwam rond kwart voor tien de winkel binnen gelopen, bedreigde de medewerker achter de kassa met een mes en eiste geld. De overvaller ging er uiteindelijk met lege handen vandoor. Ook nu raakte niemand gewond. Het onderzoek naar de overvallen is nog in volle gang en de politie vraagt getuigen die op de bewuste avonden van woensdag 8, vrijdag 10 of maandag 13 november iets hebben gezien om dit te melden. Na de overval vrijdag bracht de politie al naar buiten dat de dader hen bekend voorkwam