Enorme haspel valt van wagen en blokkeert rijstroken op A2

Een haspel is woensdagochtend van een wagen gevallen op de A2 bij Eindhoven. Het gaat om een enorme haspel die de twee rijbanen richting Antwerpen blokkeerde. De verbindingsweg met de A67 in de richting van de Belgische grens was daarom dicht. Na een uur was de weg weer vrij.

"De hulpdiensten werken zich een slag in de rondte", meldde Rijkswaterstaat. Op beelden is te zien dat medewerkers probeerden de haspel op een wagen te rollen. Rond kwart voor negen was dat gelukt en kon de weg weer worden vrijgegeven. "Konden we dit soort situaties altijd maar doorspoelen", grapt Rijkswaterstaat nog. Weggebruikers zullen het wat minder grappig hebben gevonden. Ze kregen te maken met drie kwartier vertraging. Rond kwart voor negen nam de file langzaam af. De schade aan het asfalt wordt op een later moment hersteld.

