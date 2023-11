Videodeurbellen zwart gespoten, bij de bewoners zit de schrik er goed in

Verschillende videodeurbellen aan de Hendrikus Chabotstraat in Sprang-Capelle zijn zwart gespoten. Dat is een flinke schok voor de vaak oudere bewoners, die denken dat dit het werk is van mensen die niet veel goeds van plan zijn. Inbrekers of overvallers bijvoorbeeld. "Ik slaap heel slecht", zegt een 73-jarige vrouw.

"Ik schrok me kapot. Ik ben zo bang", zegt de vrouw. Het gebeurde volgens bewoners allemaal in de nacht van maandag op dinsdag. "Ik voel me niet veilig meer. Straks komen ze terug." De deurbellen zijn inmiddels weer schoongemaakt, maar de verfsporen zijn nog goed te zien.

Verschillende bewoners laten camerabeelden zien, maar de politie heeft hen gevraagd die niet te delen. Op de beelden is te zien dat een man met een bolderkar door de wijk loopt. Meerdere daders zouden al verschillende avonden in de wijk geweest zijn om foto's te maken van huizen met videodeurbellen. De dop van de spuitbus die waarschijnlijk is gebruikt, ligt nog in de straat. Ook een beveiligingscamera is met zwarte verf bespoten.

Laaiend

"Ik ben laaiend! Mijn dochtertje is heel bang", zegt de 43-jarige Robert. Hij probeert de oudere bewoners in zijn straat gerust te stellen. "Ik moet de daders niet tegenkomen hoor", zegt hij nog altijd woedend. "Dit zijn vast mensen die willen inbreken of overvallers. Of ze willen kijken welke bewoners op vakantie zijn, door in de gaten te houden welke camera's niet worden schoongemaakt."

Verschillende tuinspullen van bewoners zijn verplaatst of verdwenen. Een 83-jarige vrouw moet van de verslaggever van Omroep Brabant horen, dat er twee lege spijkers aan de muur hangen. "De rotzakken! Ze hebben mijn vlinders meegenomen. Dat is toch te gek voor woorden." Een andere vrouw heeft haar beelden van honden en poezen verderop in de wijk teruggevonden.

"Je denkt dat je veilig bent. Dat is dus niet zo", concludeert mevrouw Brouwers. "Dit is heel vervelend. Veel mensen in de buurt zijn echt geschrokken", zegt de 70-plusser.

De politie is getipt door een bewoner, maar heeft nog niemand opgepakt. "We nemen dit mee in de surveillance", zegt een woordvoerder.