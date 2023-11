Directeur Dirk Lips van Libéma heeft geen geld nodig om te kunnen genieten

Directeur Dirk Lips van Libéma staat te boek als één van de rijkste mensen van Nederland. Maar hij heeft zich een sobere levenstijl eigen gemaakt. "Ik hoef geen dure etentjes of even met een privévliegtuig naar Marbella. Ik kan al genieten van een grassprietje of de dieren in mijn achtertuin." En als hij daarop uitgekeken is dan kan hij altijd nog naar een van de vier dierentuinen die deel uitmaken van zijn concern. Bijvoorbeeld De Beekse Bergen waar onlangs dat olifantje werd geboren. Dirk Lips vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Bijna veertig jaar geleden nam Dirk Lips De Beekse Bergen in Hilvarenbeek over. Dit jaar opende hij er zijn safari-hotel. Een idee dat ontstond op de savanne in Afrika. "Dat wilde ik ook in Nederland." Daarna worden er allerlei marktonderzoeken gedaan. "Dat moet ook", zegt Lips, "maar eigenlijk weet je al dat het een goed idee is. Dat is ook het leuke van ondernemen: je hebt de tijd om zoiets te verzinnen en de centjes om het te betalen."

Dirk studeerde economie omdat hij ondernemer wilde worden. Toch is ethologie, de wetenschap die zich verdiept in diergedrag, zijn levenslange hobby. Toch begon hij als eigenaar van een verliesgevend automuseum in Drunen, dat hij van zijn vader overnam. Hij verhuisde het Autotron naar Rosmalen, waar nog steeds het hoofdkantoor van Libéma zit. En hij verdiende met dat automuseum zijn 'eerste miljoen'. En dat is nog steeds zijn mooiste: "Toen was het erop of eronder. Ik gaf voor mezelf geen cent uit. Nu verdienen we met Libéma 30 miljoen per jaar, dan kun je stootje hebben."

In de loop van de jaren kwamen er steeds meer bedrijven bij. Van Dierenrijk in Nuenen tot de Brabanthallen in Den Bosch. Dirk werd er rijk van, maar die soberheid uit de begintijd bleef. "Ik heb heel weinig nodig." Hij wijst op een oude leren schooltas die hij bij zich heeft. "Daar zitten twee boterhammetjes in die mijn vrouw Karin vanmorgen heeft gesmeerd, er zit alleen boter op." Feestje en recepties laat Dirk Lips ook graag aan zich voorbij gaan. "Ik vind het heerlijk om thuis in alle rust over de dingen na te denken."

Ook als directeur heeft geen groot ego, vertelt hij. "Ik ben er voor mijn mensen en niet andersom, ik zie mezelf als een soort oliemannetje dat ervoor moet zorgen dat iedereen tot zijn recht komt".

Hij is nu boven de 70 en nog steeds zeven dagen in de week met zijn bedrijven bezig. Maar hij denkt ook na over stoppen. "Niet omdat ik daar zin in heb, maar je moet accepteren dat het op een bepaald moment klaar is." Of dat moment nabij is? "Ja," antwoordt hij resoluut, "binnen nu en twee jaar. En ik hoop dat ik dan een gezond bedrijf kan doorgeven dat nog zeker 50 jaar mee kan.

'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.15 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.