Pieter Omtzigt en Geert Wilders aan kop bij peiling in Brabant

Het lijkt erop dat Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt en de PVV van Geert Wilders de grootste partijen gaan worden in Brabant. De VVD onder leiding van Dilan Yesilgöz volgt op zeer korte afstand. Dat blijkt uit een peiling door Newcom onder 859 Brabanders. Ook blijkt dat al veel meer mensen weten op wie ze gaan stemmen dan twee weken geleden.

Onderzoeksbureau Newcom vroeg in opdracht van Omroep Brabant aan de Brabanders op welke partij ze gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De peiling liep van 6 tot en met 14 november. Er kan tot de verkiezingen nog veel veranderen. Een peiling kan je dan ook niet zien als een voorspelling van de uitslag.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent nog niet weet op wie ze gaan stemmen. Dat is aanzienlijk minder dan in eind oktober: toen was ruim 60 procent er nog niet uit.

Het succes van het NSC van Pieter Omtzigt is geen verrassing, want die partij scoort ook in landelijke peilingen hoog. 19 procent van de Brabanders zegt op die partij te gaan stemmen.

Opvallender is het grote succes van de PVV met 18 procent. Geert Wilders spreekt zich tijdens de campagne en tijdens debatten vaak uit over onderwerpen die veel Brabanders belangrijk vinden:

gezondheidszorg (46 procent),

migratie (32 procent),

bestaanszekerheid en koopkracht (20 en 29 procent).

Ook de ChristenUnie (3 procent) lijkt daarvan te profiteren. Het kabinet viel in juli dit jaar omdat met name VVD en ChristenUnie het niet eens konden worden over het inperken van gezinshereniging voor migranten. De ChristenUnie was daar fel op tegen en hield voet bij stuk. Het lijkt er in deze peiling op dat een deel van de kiezers dat kan waarderen.

Dit is de volledige uitslag van de peiling: