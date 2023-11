15 kilo illegaal geplukte paddenstoelen: twee wildplukkers betrapt

In het buitengebied van Oss zijn woensdag twee mensen betrapt die paddenstoelen aan het plukken waren. Het tweetal had vier grote zakken met paddenstoelen bij zich, goed voor een vangst van 15 kilo. Wildplukken op zo'n grote schaal is verboden.

De paddenstoelen zijn in beslag genomen en de twee plukkers krijgen een boete. Wildplukken op grote schaal verboden

Staatsbosbeheer staat wildplukken alleen toe opeen kleine schaal, voor eigen gebruik én op eigen risico. Voor paddenstoelen hanteert Staatsbosbeheer daarvoor als uitgangspunt een hoeveelheid van een 250 gram. “Staatsbosbeheer beschouwt het op grote schaal en/of commercieel plukken als diefstal en/of beschadiging van zijn terrein”, schrijft de organisatie op haar website.