Nieuwe school krijgt komende 5 tot 10 jaar geen aansluiting op stroomnet

De Bredeschool Zilverackers die wordt gebouwd in Veldhoven is slachtoffer van het overvolle elektriciteitsnet. Het gebouw kan niet worden aangesloten op het net. Twee basisscholen en twee kinderopvangcentra komen daardoor waarschijnlijk vijf tot tien jaar zonder stroom te zitten. De gemeente zoekt druk naar een noodoplossing: een van de mogelijkheden is een dieselaggregaat.

In het nieuwe schoolgebouw in de nieuwbouwwijk Huysackers moeten straks twee scholen komen: Dick Bruna en De Brembocht. Ook verhuizen er twee kinderopvangorganisaties naar het nieuwe pand. In het gebouw is straks ruimte voor bijna zeshonderd kinderen. Het nieuwe schoolgebouw is duurzaam gebouwd volgens het principe 'nul op de meter'. Het gebouw wekt evenveel energie op als het verbruikt. Het heeft geen gasaansluiting, maar wel zonnepanelen en warmtepompen. De school heeft wel een zware stroomaansluiting nodig, maar die is er voorlopig dus niet. En dat terwijl de kinderen begin april naar het nieuwe schoolgebouw zouden kunnen, zo is de planning.

"Ik ben teleurgesteld en geschokt."

Bij de gemeente balen ze als een stekker. "Ik ben teleurgesteld en geschokt", vertelt verantwoordelijk wethouder Mariëlle Giesbertz. "Er staat hier een prachtige school die bijna klaar is. Zoveel kinderen zitten erop te wachten om dicht bij huis naar school te kunnen. En dat zou nu dan in gevaar komen." Netwerkbeheerder Enexis bevestigt het probleem. "We kunnen op dit moment geen nieuwe, grote klanten aansluiten, omdat anders de betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet in gevaar komt", vertelt een woordvoerder van Enexis. Voor aansluitingen met kleinverbruik, zoals huizen, is nog wel ruimte op het elektriciteitsnet.

"We kijken naar batterijoplossingen, dieselgestookte boilers of -aggregaten."

De netbeheerder laat weten dat de aansluiting voor de nieuwe school niet te laat is ingediend. "Er is op tijd een bouwaansluiting aangevraagd, maar er was toen helaas al geen ruimte meer beschikbaar om de school op het elektriciteitsnet aan te sluiten." Aansluitingen op het elektriciteitsnet worden nu toegekend op volgorde van aanmelding. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) werkt op dit moment aan nieuwe spelregels waardoor maatschappelijke instellingen zoals scholen voorrang zouden moeten kunnen krijgen.

"Je kunt wel iets met voorrang willen verdelen, maar als de winkel leeg is, valt er weinig te delen."

De wethouder hoopt dat het allemaal toch een tandje sneller kan. Ze onderzoekt of zij Enexis juridisch kan dwingen om de school nu al met voorrang aan te sluiten. Tot die tijd moet de gemeente op zoek naar een tijdelijke oplossing. "Dat zijn allerlei oplossingen die eigenlijk niet passend zijn in een duurzame wijk als deze. We kijken naar batterijoplossingen, dieselgestookte boilers of aggregaten. Zaken die je eigenlijk niet wil op deze plek." Zelfs als de spelregels straks worden veranderd in het voordeel van de school, wordt het volgens Enexis nog lastig om het schoolgebouw snel aan te sluiten. "Daarvoor moet er dan wel ruimte op het net zijn en die is er nu niet. Je kunt wel iets met voorrang willen verdelen, maar als de winkel leeg is, lukt dat niet." Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat de school aan de beurt is. "Het elektriciteitsstation waar de school op aangesloten wordt, wordt in 2028 uitgebreid. Als het hoogspanningsnet van TenneT dan ook uitgebreid is, komt er waarschijnlijk ruimte vrij in het gebied", meldt Enexis.

"Dit is de zoveelste teleurstelling."