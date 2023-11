'Roetveegpieten zijn over een paar jaar ook verdwenen'

Zwarte Piet is bijna helemaal verdwenen in Brabant. De sinterklaasintochten kiezen steeds vaker voor roetveegpieten. In Drunen vanwege de angst uit rellen, maar het past bij de landelijke trend. Volgens traditiedeskundige Ineke Strouken zijn we de discussie beu. Ze verwacht zelfs dat de roetveegpieten over een paar jaar zullen verdwijnen.

Op een enkele intocht na zijn de zwarte pieten in onze provincie verdwenen. “We zijn de discussie beu”, concludeert traditiedeskundige Ineke Strouken. “We zijn gewend aan de verandering. De roetveegpieten zijn helemaal ingeburgerd, maar dat heeft wel lang geduurd.” Volgens Strouken verandert elke traditie vanzelf. “Dat Zwarte Piet op termijn zou veranderen had ik wel kunnen voorspellen. Alleen de manier waarop, is anders dan hoe het gebruikelijk gaat.”

“Provincies als Brabant en Drenthe zagen deze verandering als een gevaar vanuit de randstad.”

Normaal gesproken gaat een verandering binnen een traditie vanzelfsprekend. “In 1964 was op tv te zien hoe Sinterklaas de zak letterlijk over boord gooide. Tot dat jaar werden stoute kinderen in de zak gestopt en meegenomen naar Spanje. Daar werden ze vermalen tot pepernoten. Maar doordat moeders in die tijd steeds beter wisten hoe ze kinderen moesten opvoeden, hadden ze Sinterklaas daar niet meer voor nodig.” De verandering van Zwarte Piet naar roetveegpiet ging niet zo automatisch. “We willen tradities best veranderen, maar dat willen we wel zelf doen”, legt Strouken uit. “Provincies als Brabant en Drenthe zagen deze verandering als een gevaar vanuit de randstad. Daardoor ging deze verandering veel langzamer dan het afscheid van de zak voor stoute kinderen in 1964.”

”Niemand heeft meer een kachel, dus hoe ga je roet uitleggen aan kinderen?”