Hanneke wipte 80 tegels uit haar tuin in winnende tegelwipgemeente

Ze wonnen met stip de Gouden Schep. Dat is de prijs voor de beste tegelwippende gemeente bij het NK Tegelwippen. De gemeente Halderberge wipte ruim 129.000 tegels: vier tegels per inwoner. Dat is veel meer dan elke andere gemeente. De meeste tegels werden gewipt in de openbare ruimte.

Zo zijn er in het centrum van Oudenbosch heel wat stukjes groen bijgekomen. Maar ook de inwoners zelf gingen aan de slag. Zo verdwenen alle tegels uit de tuin van Hanneke Lems uit Oud-Gastel.

Ze loopt over het schelpenpad door haar tuin. "Kijk, hier lagen eerst allemaal tegels." Alles bij elkaar was het zo’n veertig vierkante meter. "Dat is er allemaal uitgegaan in de afgelopen jaren. Het NK Tegelwippen was een mooie kans om van mijn tegels af te komen."

"Het is zoveel beter voor de tuin", vertelt ze. "Het water kan beter de grond in. De planten gaan er beter van groeien."

Meer groen

Het NK Tegelwippen is bedacht om meer groen in dorpen en steden te krijgen. Tegels vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen is beter voor insecten en dieren. Het zorgt ook voor verkoeling op warme dagen, zegt de organisatie. En dat merkt Hanneke ook in haar tuin. Ze wijst naar het stuk schelpenpad voor haar achterdeur. "Als het regende, stond het hier altijd vol met water. Dat gebeurt nu niet meer", zegt ze.

Voor mensen die tegelwippen ingewikkeld vinden, heeft ze nog wel een tip. "Vervang je tuinpad door grind. Daar kan water doorheen. Maar ook wormen en andere beestjes kunnen zo hun weg vinden."

En hoewel de gemeente Halderberge vol trots is dat ze zoveel tegels hebben gewipt, heeft Hanneke ook nog kritiek. Ze heeft het over de straat voor haar huis. "Daar zijn allemaal bomen verdwenen. Die waren ziek. Maar daar is nog steeds niks voor teruggekomen. Zo verdwijnt het groen."