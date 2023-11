Kleindochter misbruikt in de kerstvakantie: opa 3 jaar de cel in

Een man (65) uit Nieuw Vossemeer moet drie jaar de cel in voor het misbruiken van zijn kleindochter. Ook krijgt hij nog zes maanden voorwaardelijk van de rechtbank in Breda. De man vergreep zich tijdens logeerpartijtjes in twee kerstvakanties aan het meisje. Ze was zes jaar toen het begon. De rechtbank vindt dat het meisje zich juist bij haar opa veilig had moeten voelen, maar die heeft op vreselijke wijze misbruik gemaakt van zijn machtspositie.

De rechtbank zei geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de juistheid van de uitgebreide verklaring van het meisje. “Opa liet me zijn piemel zien,” vertelde ze begin januari aan haar moeder over haar logeerpartij bij opa.

De ouders handelden direct en schakelden de politie in. Binnen een paar dagen werd hun dochtertje verhoord en werd opa opgepakt. Ze was zo dapper om alles aan haar ouders te vertellen, omdat haar jongere broertje zijn opa naakt had gezien in de badkamer. Daardoor durfde het meisje haar ‘geheimpje’ ook te vertellen.

Opa Ronald uit Nieuw Vossemeer heeft een pedofiele stoornis, zo bleek tijdens de zitting. Hij heeft zijn kleindochter in de kerstvakantie van 2021/2022 en in de kerstvakantie van 2022/2023 seksueel misbruikt. Tussendoor is het meisje wel vaker bij hem komen logeren, maar niet duidelijk is of ze toen ook is misbruikt.

Ook werd op zijn computer kinderporno gevonden en werd duidelijk dat hij in de afgelopen jaren bijna 100.000 websites bezocht met jonge meisjes. K. was op zoek naar meer spanning, zo vertelde hij. En hij was nieuwsgierig hoe makkelijk je kinderporno kon vinden.

Opa hoorde niet dat zijn kleindochter vaak stop riep. Het meisje verklaarde bij de politie dat ze het helemaal niet fijn had gevonden. Op de zondag dat ze door haar vader werd opgehaald, wilde ze op een gegeven moment echt niet meer met opa naar zijn slaapkamer en hoopte dat haar vader haar snel kwam halen. ’s Avonds vertelde ze alles.

Het meisje was, volgens de rechtbank, gedurende het logeren in de kerstvakantie aan de man overgeleverd en kon zich niet onttrekken aan het misbruik. Zij was een jong kind in een dorp waar zij niemand kende, anderhalf uur verwijderd van haar ouderlijk huis. Bovendien had zij een leeftijd waarop zij dit misbruik bewust meemaakte.

Haar opa mag geen contact meer opnemen met haar en haar broertje. En ook niet met zijn dochter en haar man. Een locatieverbod vond de rechtbank niet nodig, omdat tijdens de zitting al duidelijk werd dat beide partijen geen contact meer willen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op en werd duidelijk dat opa zijn dochter en kleinkinderen nooit meer zal zien