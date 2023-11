Recordregen zorgt niet voor Belgische toestanden: 'Ze mogen om hulp vragen'

De aanhoudende regen zorgt voor grote problemen in België. Door het vele water moeten daar bewoners worden geëvacueerd en zandzakken worden ingezet. Ook in onze provincie draaien de gemalen op volle toeren om te voorkomen dat we natte voeten krijgen. Toch hoeven we hier geen ‘Belgische toestanden’ te verwachten omdat de waterafvoer in Nederland beter geregeld is.

Dit jaar was tot nu toe erg nat. Als dat de komende weken aanhoudt, wordt 2023 zelfs het natste jaar sinds het KNMI in 1906 begon met metingen. Inge Wesel van Waterschap Brabantse Delta: “Het is erg nat, maar we merken dat niet zo omdat we alles nog onder controle hebben. We werken superhard en maken lange dagen om het overtollige water af te voeren." Medewerkers van het waterschap voeren extra controles uit op de noodpompen. Ook letten ze bijvoorbeeld op de brede buizen onder de wegen. Het is belangrijk dat deze 'duikers' schoon blijven, zodat het water er goed door kan.

"We zijn een echt waterland."

Ook het gemaal Brooymans in Steenbergen wordt goed in de gaten gehouden. Het gemaal wordt op afstand bestuurd met computers. Inge: “Dat is spannend, want dat iets risicovoller als de pompen op volle kracht draaien. Gelukkig zijn er hier twee pompen, zodat er altijd een back-up is.” In West-Vlaanderen zijn gezinnen geëvacueerd omdat hun huizen onder water dreigen te lopen. Volgens Inge Wesel is het vrijwel uitgesloten dat dat hier ook zover komt. Dat komt vooral door de jarenlange ervaring met waterbeheer in Nederland. “Wij zijn een echt waterland met waterschappen die ervoor zorgen dat we het droog houden. In België is het anders geregeld en dat verschil merk je nu. Als ze om onze hulp vragen, zullen we dat zeker niet weigeren.”

"Dit is waar we het voor doen."

Hoewel het waterschap het druk heeft met de overvloedige regen, zijn ze er ook blij met alle regen. “Het klinkt misschien raar, maar we zijn nu al bezig om genoeg voorraden aan te leggen voor droge periodes in de zomer. Het is schipperen met wat we kunnen vasthouden en wat we moeten afvoeren.” De komende weken wordt er nog meer regen verwacht en dus blijft het waterschap op zijn hoede. “We zijn het gewend. Dit is waar we het voor doen.”