112-nieuws: ernstig ongeluk in Zeeland • asbest na brand in aardappelloods

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.55 Asbest vrijgekomen bij brand in aardappelloods In een loods aan de Stelleweg in Dinteloord heeft gisteravond rond half elf brand gewoed. Het dak van de schuur ging volledig in vlammen op, de muren van de loods bleven overeind. Bij de brand kwam asbest vrij, dat is neergeslagen op het eigen terrein. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer sprak van een middelbrand en kwam met twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de brand.

08.45 UPDATE - Meerdere gewonden na botsing Bij het ongeluk op de Boekelsedijk in Zeeland zijn zes mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. Een bestelbus kwam daar frontaal in botsing met een tractor. Het busje telde zeker acht inzittenden. Volgens een 112-correspondent was het een grote ravage op straat.

08.35 Bestuurder onder invloed van drugs Wachten op privacy instellingen...

07.48 Kapotte vrachtwagen op A2 De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Eindhoven is rond halfacht vanochtend afgesloten vanwege een kapotte vrachtwagen bij Boxtel-Noord. De afsluiting leidde rond kwart voor acht 's ochtends tot een zes kilometer lange file vanaf de afrit Sint-Michielsgestel, goed voor een kwartier vertraging. De verwachting is dat de problemen rond negen uur voorbij zijn.

07.24 Ernstig ongeluk in Zeeland Op de Boekelsedijk in Zeeland zijn een tractor en busje vanochtend op elkaar gebotst. In het busje zaten meerdere mensen. Een 112-correspondent spreekt van een grote ravage. Hoeveel mensen er gewond zijn geraakt, is nog niet bekendgemaakt. Er zijn vier ambulances en een zogenoemd traumateam aanwezig. Een 112-correspondent spreekt van een grote ravage op de Boekelsedijk in Zeeland. Hoe het ongeluk op de Boekelsedijk in Zeeland kon gebeuren, wordt onderzocht.