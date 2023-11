Ook kogelgat in de gevel van coffeeshop, gevonden handgranaat blijkt echt

Het explosief dat vrijdagochtend voor een coffeeshop aan de Stratumsedijk in Eindhoven werd gevonden, blijkt een echte handgranaat te zijn. Tijdens het onderzoek naar de handgranaat vond de politie ook een kogelinslag in het pand. De EOD heeft het explosief in beslag genomen.

De politie ontdekte de kogelinslag in de gevel bij het openen van het rolluik van het pand. De Explosieven Opruimingsdienst van de politie heeft de handgranaat in beslag genomen en doet verder onderzoek.

Verhuizers waren vlakbij de coffeeshop aan het werk, een van hen heeft 112 gebeld. "Ineens zegt een voorbijganger dat er een handgranaat op de stoep ligt. Wij zijn gaan kijken en hebben meteen 112 gebeld. Het zag er echt uit, daarom dat ze nu ook geen risico nemen natuurlijk", vertelt de verhuizer.

Verhuizers

De verhuizers waren al de hele ochtend aan het werk. Zij liepen de plek waar de handgranaat gevonden is al verschillende keren voorbij. Eerder lag het explosief er nog niet zeggen zij. Ze vermoeden dat de handgranaat ergens tussen kwart voor negen en kwart over negen neer is gelegd.



De straat werd uit veiligheid tijdelijk afgesloten en de omgeving ontruimd. Onder meer gasten uit een nabijgelegen hostel moesten vanwege de veiligheid het gebouw verlaten.

Onder de douche

Een van de gasten die het hotel uit moest was de Fransman Mohammed. "Ik stond onder de douche toen personeel van het hotel ons vertelde dat er geëvacueerd moest worden." Vervolgens moest hij samen met de andere gasten wachten tot de EOD de handgranaat meenam en de situatie weer veilig was.

"Dit is de eerste keer dat ik in Nederland ben en dat ik zoiets meemaak", vertelt Mohammed. "Dan schrik je wel even. Zeker omdat ik hier komende nacht weer slaap. Maar gelukkig is niemand gewond geraakt en lijkt het erop dat niemand zich verder druk maakt."