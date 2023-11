Drugslab ontdekt in huis waar arbeidsmigranten en een kind wonen

In een rijtjeshuis aan de Rigoletto in het Eindhovense stadsdeel Woensel is donderdag een drugslab ontdekt. Dat kwam de politie op het spoor nadat medewerkers van de gemeente tijdens een controle een zoete chemische geur roken. In het huis zouden meerdere arbeidsmigranten en een kind wonen.

Het drugslab is door specialisten van de politie ontmanteld. Er zijn diverse sporen veiliggesteld. De politie gaat nader onderzoek doen. Niemand is donderdagavond aangehouden. Volgens het ED zouden in het huis arbeidsmigranten wonen. Er zou ook een kind verblijven. Ondanks dat het om een relatief klein drugslab zou gaan, was er volgens een politieman sprake van een gevaarlijke situatie voor de omgeving.

Agenten gingen op onderzoek uit nadat ambtenaren een zoete geur hadden geroken (foto: Dave Hendriks./SQ Vision).

Het Eindhovense drugslab is ontmanteld (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De politie was tot laat bezig met het ontmantelen van het Eindhovense drugslab (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Wat in het drugslab geproduceerd werd, is donderdagavond nog niet bekendgemaakt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).