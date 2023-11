Buurt was al ongerust over drugshuis: 'Er kwamen veel mensen over de vloer'

Na de inval van donderdag was het vrijdagochtend rustig aan Rigoletto in Eindhoven (foto: Jan Peels). De politie was tot laat bezig met het ontmantelen van het Eindhovense drugslab (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Wat in het drugslab geproduceerd werd, is donderdagavond nog niet bekendgemaakt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Het drugslab werd ontdekt in een huis aan de straat Rigoletto in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende 1/4 Na de inval van donderdag was het vrijdagochtend rustig aan Rigoletto in Eindhoven (foto: Jan Peels).

Mensen die aan de Rigoletto in het Eindhovense stadsdeel Woensel wonen, hadden al langer in de indruk dat er iets niet pluis was bij het huis waar donderdagmiddag een drugslab werd ontdekt. Dat vertellen ze de ochtend nadat de politie het drugslab ontmantelde.