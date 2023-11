Het gaat flink regenen en waaien bij de aankomst van Sinterklaas

Sinterklaas treft het niet met het weer dit weekend, tijdens zijn aankomst in Nederland. Het gaat de hele dag regenen in onze provincie. "Ze hadden eigenlijk vrijdag de intocht moeten houden", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Toen hadden we een mooie dag."

Volgens Van Bernebeek komt het in het najaar wel vaker voor dat het 's avonds en 's nachts warmer wordt dan overdag. "Een warmtefront heet dit. Een front met neerslag, waar warmere lucht achter zit dat over het land stroomt."

Vannacht wordt het warmer, omdat er warmere lucht onze kant op komt. "Achter dat regengebied stroomt veel zachtere lucht, die komt over onze provincie. Daardoor gaat het komende nacht opwarmen naar dertien graden." Dubbel zo warm dus in vergelijking met de middag.

"Deze zaterdag valt op veel plaatsen tien tot twintig millimeter neerslag", vertelde Wouter op de radio. "Erbij komt in de loop van de dag een stevige wind te staan. Het is in eerste instantie ook best wel koud buiten, zes graden."

Die warmte blijft ook zondag aanwezig. Dan is het overdag zo'n dertien graden. "In de ochtend is het overwegend droog, met af en toe wat zon. In de middag krijgen we dan opnieuw te maken met regen. Zondagochtend is duidelijk de beste periode van dit weekend."

Komende week mogen we ons verheugen op wat fraaier weer. "De zon komt dan vaker tevoorschijn. Maandag hebben we nog te maken met een aantal buien, maar dinsdag en woensdag verlopen overwegend droog. De nachten worden wel een stuk kouder, zeker als het opklaart."

Vanaf woensdag zouden we volgens Van Bernebeek zomaar een paar graden vorst kunnen krijgen. "Dat is maar een of twee nachtjes, hoor. Maar het is bijna eind november, dus het mag ook wel een keer."

DIT INTERESSEERT JOU VAST OOK:

De zon liet zich zaterdagochtend heel even zien en dat leverde mooie foto's op

In Drunen is zondag een intocht, de pieten zijn daar niet meer zwart uit angst voor rellen