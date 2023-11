Keuzestress? Wij helpen je op weg bij de Tweede Kamerverkiezingen

Weet jij nog niet wat je gaat stemmen? Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Omroep Brabant helpt je bij het maken van een keuze. In een nieuwe aflevering van 'HOE..?' leggen we je haarfijn uit waar alle politieke partijen voor staan en komen de Brabanders op de verkiezingslijst aan het woord.

OOK DE MOEITE WAARD:

Deze Brabanders staan op de kieslijsten en zo groot (of klein) is de kans is dat zij worden gekozen.

Dit vinden de partijen van de zes belangrijkste onderwerpen.

Debat van het Zuiden

Omroep Brabant houdt op zaterdag 18 november samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg het Debat van het Zuiden. De uitzending is live te zien van 19.30 tot 21.00 uur. Op Brabant+ en op de website/app van Omroep Brabant is na 21.00 uur de nabeschouwing te zien. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.