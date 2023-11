Man wordt op straat voor zijn huis mishandeld

Een man is donderdagavond gewond geraakt bij een mishandeling voor zijn huis in Oss. De man zou betrokken zijn geraakt bij een vechtpartij voor zijn huis aan de Overlaat waarbij hij werd mishandeld.

Het slachtoffer alarmeerde op vrijdag pas de politie, zij zijn inmiddels een onderzoek gestart. "De man is na de mishandeling gewoon gaan slapen maar vrijdagochtend heeft hij ons toch gebeld", aldus de politie.

Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd, de politie weet niet hoeveel mensen betrokken waren bij de mishandeling.

De man is vanwege verwondingen aan zijn hoofd met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.