Drie jonge meiden op een elektrische step beroven vrouw in het park

Drie meiden van rond de zestien jaar oud hebben donderdag een vrouw beroofd van haar Airpods. Dat gebeurde in het park Valkenberg in Breda, zo meldt de politie. De drie meiden droegen bivakmutsen en reden op een witte elektrische step.

Het slachtoffer liep donderdagavond rond tien uur in het park aan de kant van het Kasteelplein op het verlichte pad. Ze zag wat meiden rondjes rijden op een witte elektrische step. Even later omsingelden deze drie meiden haar, op dat moment droegen ze bivakmutsen.

De verdachten eisten haar telefoon maar die gaf de vrouw niet af. Onder bedreiging van een mes eisten ze haar Apple Airpods. Het slachtoffer gaf de draadloze oordopjes af en wist te ontkomen.

De meiden zijn waarschijnlijk rond de zestien jaar oud. Het slachtoffer kon door de bivakmutsen niet goed zien hoe ze er uitzagen. Een van de meiden droeg een trainingspak met een grijze broek en een blauwe jas van het merk 'Under Armour'. De politie zoekt getuigen of mensen die de meisjes kennen.