Failliet klusbedrijf dupeert klanten voor een half miljoen euro

Klusbedrijf Dak en Kozijn in Hilvarenbeek bestond slechts zestien maanden, maar heeft zijn klanten in die tijd voor een half miljoen gedupeerd. Radar nam de praktijken van eigenaars Michael en Thomas onder de loep. Volgens het tv-programma lieten de twee een spoor van schulden, prutswerk en niet afgemaakte opdrachten achter.

In mei vorig jaar ging het bedrijf van start, en volgens het consumentenprogramma Radar wisten ze binnen de kortste keren tientallen opdrachten binnen te halen. Zestien maanden later is Dak en Kozijn alweer failliet. Tonnen zijn aanbetaald, maar er werd amper geleverd. Veel mensen kunnen fluiten naar hun dakkapel of nieuwe kozijnen.

Lekkages in dak en kozijnen

Erica en Ger kochten een huis in Sint Willebrord met het idee er hun droomwoning van te maken. Ze wilden flink investeren en vroegen Dak en Kozijn om een nieuw pannendak, kunststof kozijnen, een serre aan de achterkant van het huis en rolluiken. Bijna 38.000 euro betaalde het stel aan het klusbedrijf.

Het liep uit op een groot fiasco. "We kregen geen serre, geen rolluiken en ook de kozijnen beneden zijn niet geplaatst", vertelt Erica. "Boven hebben ze de kozijnen vervangen, maar dat was zo slecht gedaan dat we daarna lekkages hadden. Ook het dak was lek en werd afgekeurd door de inspectie."

De rechter bepaalde uiteindelijk dat Dak en Kozijn een kleine 20.000 euro moet terugbetalen. Maar Erica en Ger zagen geen cent terug. Ze wachten nog steeds op hun geld.

Smoezen

En zo zijn er veel meer rampverhalen. Veel klanten krijgen helemaal niets in ruil voor de aanbetaling. Ze krijgen allerlei redenen te horen waarom de werkzaamheden op zich laten wachten. Zo zou de moeder van Michael zijn overleden, heeft Thomas een burn-out, is de bus kapot of heeft iemand corona. Herhaaldelijk wordt er gewacht op de klussers, maar niemand komt opdagen.

Afgelopen zomer vroeg het bedrijf faillissement aan. Zestig klanten zijn gedupeerd. Een half miljoen is verdwenen. En de grote vraag die Radar stelt is: waar is het geld gebleven dat is betaald?