PVV doet het opvallend goed in Brabantse opiniepeiling en zo komt dat

Het is slechts een peiling, maar vooralsnog lijkt het erop dat veel Brabanders op de PVV van Geert Wilders gaan stemmen. Volgens politicoloog Marcel Boogers is dat opvallend, al kan hij wel meerdere oorzaken noemen.

Onderzoeksbureau Newcom heeft in opdracht van Omroep Brabant een verkiezingspeiling gehouden onder 859 Brabanders. “Als je naar de uitslag kijkt, valt op dat de PVV het uitzonderlijk goed doet”, zegt politicoloog Marcel Boogers. “De PVV staat nu op de tweede plaats, achter het Nieuw Sociaal Contract. De partij van Wilders doet het een stuk beter dan bij eerdere verkiezingen. De PVV is in Brabant nog nooit zo groot geweest.”

Volgens Boogers zou het kunnen komen door de mildere toon die Geert Wilders aanslaat in zijn campagne. “De PVV heeft de meest extreme standpunten eventjes geparkeerd. Dat zorgt ervoor dat veel kiezers Wilders toch een kans willen geven. Bovendien heeft hij vraagstukken in zijn campagne op de agenda gezet die in Brabant leven, zoals huisvesting van arbeidsmigranten."

Wat volgens de politicoloog ook scheelt is dat de VVD samenwerking met de PVV niet uitsluit. “De VVD heeft de deur op een kier gezet voor de PVV. Vroeger was een stem op de PVV een beetje een verloren stem, maar nu maakt de partij echt een kans. De VVD heeft zonder het misschien te weten en te willen de PVV een zetje gegeven.”

Strategisch stemmen

Uit de peiling blijkt ook dat nog 20 procent van de Brabanders nog niet weet op wie ze gaan stemmen. Zwevende kiezers moeten de komende dagen een knoop doorhakken en dat doen ze vaak op basis van de laatste trends.

“Mensen willen bij de winnaar horen. Ze willen dat een partij de grootste wordt of dat een andere partij het in elk geval niet wordt. Wat je nu kunt verwachten is dat mensen per se willen voorkomen dat een partij de grootste wordt. Ze gaan strategisch stemmen.”

Volgens Boogers is de stem van Brabant belangrijk voor de uitslag. “Bij vorige verkiezingen werd Brabant, een beetje Amerikaans, gezien als een swing state. Het is een provincie die uiteindelijk voor een belangrijk deel de uitslag kan bepalen. Dat weten de politieke partijen ook, dus je zult ze in veel Brabantse gemeentes zien.”

Debat van het Zuiden

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg op zaterdag 18 november het Debat van het Zuiden. De uitzending is die zaterdag live te zien van 19.30 tot 21.00 uur. Op Brabant+ en op de website/app van Omroep Brabant is na 21.00 uur de nabeschouwing te zien. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.