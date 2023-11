Dodelijke steekpartij Hazeldonk: verdachte beschuldigd van moord

De 57-jarige man uit Wit-Rusland die maandag is aangehouden voor de gewelddadige dood van een vrachtwagenchauffeur, wordt beschuldigd van moord of doodslag. Hij blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Het slachtoffer (25) kwam ook uit het Oost-Europese land. Bij moord is er sprake van een vooropgezet plan, bij doodslag niet.

Op zaterdag 21 oktober werd een vrachtwagenchauffeur neergestoken bij de grensovergang Hazeldonk-Oost. Hij werd hevig bloedend gevonden midden op de parkeerplaats. Het reanimeren van het slachtoffer lukte niet meer. De rechercheurs deden ter plaatse onderzoek bij andere vrachtwagenchauffeurs. Ook waren er beelden te zien in de t-programma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Het rechercheteam kwam een 57-jarige man op het spoor. De Wit-Russische verdachte werd aangehouden in het noorden van Nederland. De verdachte blijft nog zeker 14 dagen vastzitten waarna de zaak wordt behandeld in de raadkamer.