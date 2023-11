112-nieuws: boompje omgewaaid op fietspad • auto botst tegen boom

21.49

De brandweer is zaterdagavond even druk geweest met een klein boompje dat omgewaaid was. De hulverleners rukten uit voor een melding van een omgewaaide boom op de Erpseweg. Maar na die hele weg afgereden te zijn, tot in Erp, was de omgevallen boom nog niet gevonden.

Daarna werd ook het Melvinpad gecontroleerd, dat is een fietspad. En zowaar werd daar een omgewaaid boompje gevonden. Met kettingzagen was het in een mum van tijd in stukken gezaagd en was de weg weer vrij.